Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan Süper Lig’i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig’den geliyor....

Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
13:38
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirveyi paylaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için kolları sıvayan ve yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha transferi için Süper Lig'de çok konuşulacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncuyla görüşme yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...