Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan Süper Lig'i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig'den geliyor....
Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:38

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan Süper Lig'i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig'den geliyor....

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirveyi paylaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için kolları sıvayan ve yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim, orta saha transferi için Süper Lig'de çok konuşulacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncuyla görüşme yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan Süper Lig’i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig’den geliyor....

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan Süper Lig’i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig’den geliyor....

Sarı kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan Süper Lig’i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig’den geliyor....

Aslan, orta saha transferi için arayışlarını sürdürürken, istediği yıldızı da İngiltere'de buldu. İşte o yıldız oyuncu ve transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan Süper Lig’i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig’den geliyor....

SOLDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Okan Buruk, Trabzonspor maçına özel kadroyu değiştirdi. Kupada dinlenen Kaan Ayhan'ı dün sol beke çeken Buruk, jokeri Barış Alper'i bu kez sağ açıkta görevlendirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom’dan Süper Lig’i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig’den geliyor....

Bu sezon defansın solunda görev yapan 5. oyuncu olan Kaan Ayhan, (diğerleri Angelino, Barış Alper, Kazımcan, Abdülkerim) ikinci kez bu bölgede forma giydi.

SON DAKİKA