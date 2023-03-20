Giriş Tarihi: 20.03.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:37

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Erden Timur bombayı patlattı! Mertens'in arkadaşı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, bir dünya yıldızı için daha düğmeye bastı. Galatasaray, Mertens'in eski takım arkadaşı olan yıldız ismi kadrosuna kazandırmak istiyor. İşte o isim ve transfer bombasına dair tüm detaylar...