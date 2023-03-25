Giriş Tarihi: 25.03.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 11:04

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fenerbahçe istemişti, Galatasaray'ı seçti! Erden Timur bombayı patlattı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor... Ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Icardi'nin alternatifini de belirlemek için arayışlarını sürdüren Aslan, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız golcü için düğmeye bastı. Erden Timur, transfer içni bizzat devreye girereken, golcü oyuncu da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. İşte bomba transfere dair tüm detaylar...