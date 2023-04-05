Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:00
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
16:10
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi'nin yeni adresini duyurdular...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde 63 puanla zirvede yer alıyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan sarı-kırmızılı ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'den kötü haber geldi. İtalyan basını yıldız oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte o takım ve detaylar...