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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi'nin yeni adresini duyurdular...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 16:10

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi'nin yeni adresini duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde 63 puanla zirvede yer alıyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan sarı-kırmızılı ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'den kötü haber geldi. İtalyan basını yıldız oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte o takım ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi’nin yeni adresini duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde 63 puanla zirvede yer alıyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan sarı-kırmızılı ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'den kötü haber geldi. İtalyan basını yıldız oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte o takım ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi’nin yeni adresini duyurdular...

Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi’nin yeni adresini duyurdular...


Sezon başında Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica ve Juan Mata gibi birçok yıldızı katan Aslan, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi’nin yeni adresini duyurdular...

Ara transfer dönemini de hareketli geçiren Cimbom; ilk olarak Kaan Ayhan'ı ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferlerini açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray taraftarını yıkan haber! Icardi’nin yeni adresini duyurdular...

Sarı-kırmızılı ekip, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk edecek.

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