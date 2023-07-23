Giriş Tarihi: 23.07.2023 17:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
18:15
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray'dan yılın transferi geldi. Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Premier Lig yıldızı Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklama sonrası yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. İşte yılın transferinde flaş detaylar...