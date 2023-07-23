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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı
Giriş Tarihi: 23.07.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 18:15

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray'dan yılın transferi geldi. Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Premier Lig yıldızı Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklama sonrası yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. İşte yılın transferinde flaş detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Devler Ligi için iddialı bir kadro kuran Cimbom yılın transferine imza attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı

DÜN BAKAMBU'YU AÇIKLAMIŞTI

Son olarak Cedric Bakambu için kulübü Al-Nasr ile görüşmelere başlandığını açıklayan Galatasaray, dün 4. transferine imza atmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı

Şampiyonlar Ligi için kesenin de ağzını açan yönetim, Erden Timur'un önderliğinde yılın transferine imza attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı

G.SARAY ZAHA'YI KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım attı. Sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray yılın bombasını patlattı! Wilfried Zaha transferi açıklandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yağılan resmi açıklama şu şekilde; Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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