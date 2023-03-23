Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:07

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da karar verildi! İşte satılacak isimler...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarına da gaz verdi. Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir kadro kurmak isteyen Aslan, transferde kararını da verdi. Takımdaki birçok yıldız oyuncuya teklif gelirken; Galatasaray, hangi oyuncuların satılıp, hangi oyuncuların takımda kalacağına karar verdi. İşte tüm detaylar...