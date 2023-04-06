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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 18:56

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 63 puanla zirvede yer alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e elendi. Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Cimbom, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Yıldız takviyeleriyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar..

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 63 puanla zirvede yer alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e elendi. Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Cimbom, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Yıldız takviyeleriyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar..

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Bu yenilginin ardından Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelecek bir kadro yapılanmasına giden Cimbom, Yeni sezona; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi birçok yıldızı kadrosuna katarak başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Ara transfer dönemini de hareketli geçiren Aslan, İlk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini açıklamıştı.

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