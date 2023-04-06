Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da yeni sezon bombası! Dünya yıldızı Aslan oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 63 puanla zirvede yer alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e elendi. Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Cimbom, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Yıldız takviyeleriyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar..