Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
13:25
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderlik yarışında yara aldı ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Ara transfer döneminde de harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir orta saha hamlesi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası Galatasaray'ın teklif sunduğu o oyuncuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...