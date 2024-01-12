Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 13:25

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderlik yarışında yara aldı ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü. Ara transfer döneminde de harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir orta saha hamlesi için rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz medyası Galatasaray'ın teklif sunduğu o oyuncuyu yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan erteleme maçında Sivasspor 1-1 berabere kalan Galatasaray liderlik yarışında yara aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...

Bu sezon da şampiyonluğu elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına da hız kazandırdı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...

BERKAN KUTLU GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA