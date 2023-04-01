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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 01.04.2023 19:13 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 19:13

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona; Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi yıldızları transfer ederek başlayan Aslan, ligde 60 puanla zirvede yer alıyor. Yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, bugün zorlu Adana Demirspor maçına çıkacak. Zorlu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi için flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. Aslan, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için İspanyol devi ile görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid’in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona; Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi yıldızları transfer ederek başlayan Aslan, ligde 60 puanla zirvede yer alıyor. Yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, bugün zorlu Adana Demirspor maçına çıkacak. Zorlu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi için flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. Aslan, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için İspanyol devi ile görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid’in yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Lig'de 27. hafta maçında evinde zorlu Adana Demirspor maçına çıkacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid’in yıldızı geliyor...

Okan Buruk yönetiminde lige inişli çıkışlı bir performans sergileyerek başlayan Aslan, daha sonra yakaladığı 14 maçlık seri ile ligin zirvesine oturmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid’in yıldızı geliyor...

Yeni sezona; Dries Mertens, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Juan Mata, Milot Rashica gibi birçok yıldızı kadrosuna katarak başlayan Aslan, transferde büyük ses getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid’in yıldızı geliyor...

Ara transfer döneminde de transferlerini sürdüren Cimbom; ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini duyurmuştu.

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