Giriş Tarihi: 01.04.2023 19:13
Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
19:13
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Real Madrid'in yıldızı geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezona; Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi yıldızları transfer ederek başlayan Aslan, ligde 60 puanla zirvede yer alıyor. Yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom, bugün zorlu Adana Demirspor maçına çıkacak. Zorlu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi için flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti. Aslan, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak için İspanyol devi ile görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar...