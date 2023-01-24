Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:28

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi'de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, bir yandan da transferde düğmeye bastı. Birçok bölgeye transfer arayışları devam ederken, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi'de hareketli saatler yaşanıyor. PSG, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği Icardi'nin bonservisini belirlerken, yıldız oyuncunun da istediği rakam belli oldu. İşte tüm detaylar...