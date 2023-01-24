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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi'de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:28

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi'de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, bir yandan da transferde düğmeye bastı. Birçok bölgeye transfer arayışları devam ederken, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi'de hareketli saatler yaşanıyor. PSG, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği Icardi'nin bonservisini belirlerken, yıldız oyuncunun da istediği rakam belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi’de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi’de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

Sarı kırmızılı yönetim, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi’de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi’de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Icardi’de bomba gelişme! PSG bonservisini belirledi... | Oyuncunun istediği maaş...

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

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