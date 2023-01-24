Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğa odaklanan sarı kırmızılılar, bir yandan da transferde düğmeye bastı. Birçok bölgeye transfer arayışları devam ederken, gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi'de hareketli saatler yaşanıyor. PSG, Aslan'ın kadrosuna katmak istediği Icardi'nin bonservisini belirlerken, yıldız oyuncunun da istediği rakam belli oldu. İşte tüm detaylar...