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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Aldığı galibiyetlerle lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, yapacağı transfer hamleleriyle şampiyonluğa uzanmak istiyor. Cimbom'da bir süredir Icardi ve Mertens skalasında bir oyuncu transfer edileceği konuşulan isim ortaya çıktı. Galatasaray, bu oyuncuya da Icardi tatktiğini uygulayacak. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Sarı kırmızılılarda derbi maçının ardından bir sonraki hafta için çalışmalar devam etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlileri ile başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Daha sonra pas çalışmaları yapan Sarı-kırmızılılar, ardından taktik organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

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