Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Konuşulan o yıldız ortaya çıktı! Icardi taktiği uygulanacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Aldığı galibiyetlerle lider durumda bulunan sarı kırmızılılar, yapacağı transfer hamleleriyle şampiyonluğa uzanmak istiyor. Cimbom'da bir süredir Icardi ve Mertens skalasında bir oyuncu transfer edileceği konuşulan isim ortaya çıktı. Galatasaray, bu oyuncuya da Icardi tatktiğini uygulayacak. İşte transfere dair tüm detaylar...