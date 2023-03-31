Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:25

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira'nın alternatifi bulundu! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona çok iyi başlangıç yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen Galatasaray, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde bir çok yıldızı kadrosuna katan Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan ve birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Lucas Torreira'nın alternatifini buldu. İşte o isim ve detaylar...