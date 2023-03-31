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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira'nın alternatifi bulundu! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:25

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira'nın alternatifi bulundu! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona çok iyi başlangıç yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen Galatasaray, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde bir çok yıldızı kadrosuna katan Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan ve birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Lucas Torreira'nın alternatifini buldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira’nın alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona çok iyi başlangıç yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen Galatasaray, 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başında ve ara transfer döneminde bir çok yıldızı kadrosuna katan Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan ve birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan Lucas Torreira'nın alternatifini buldu. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira’nın alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray, 60 puanla zirvede yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira’nın alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Lig'de 14 maçlık serisi Konyaspor maçı ile birlikte sona eren Aslan, Adana Demirspor maçıyla birlikte yeni bir seriye imza atmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira’nın alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica gibi birçok dünya yıldızını katan Aslan, transferde büyük ses getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Lucas Torreira’nın alternatifi bulundu! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Ara transfer döneminde de transferlerine devam eden sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarken, Zaniolo transferi çok ses getirmişti.

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