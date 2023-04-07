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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:41

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek hedef olarak Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği de büyük merak konusu... Sarı-Kırmızılı taraftarların bonservisinin alınmasını istediği Icardi, oynamak istediği takımı ülkesinin basınına açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek hedef olarak Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği de büyük merak konusu... Sarı-Kırmızılı taraftarların bonservisinin alınmasını istediği Icardi, oynamak istediği takımı ülkesinin basınına açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'e 3-2'lik skorla mağlup olarak kupaya veda etmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...

Bu yenilgi sonrası tüm odak noktasını Süper Lig şampiyonluğuna çeviren Aslan, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlayan Cimbom; Mertens, Icardi, Oliveira, Mata, Rashica gibi birçok yıldızı kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...

Ara transfer döneminde de transferlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, önce Kaan Ayhan'ı ardından Adekugbe ve Zaniolo transferlerini duyurmuştu.

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