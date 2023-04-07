Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
16:41
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi oynamak istediği takımı açıkladı! Arjantinli golcüden flaş karar...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek hedef olarak Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği de büyük merak konusu... Sarı-Kırmızılı taraftarların bonservisinin alınmasını istediği Icardi, oynamak istediği takımı ülkesinin basınına açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...