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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 06:57

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek seozn çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadtro kurarak yeniden şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Uzun süredir büyük uğraş vererek Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, çalışmalarını hızlandırdı. Aslan, Icardi sonrası 2 oyuncunun daha transferinde mutlu sona çok yakın. İşte o isimler ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadtro kurarak yeniden şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...

Uzun süredir büyük uğraş vererek Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Cimbom, çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...

Aslan, Icardi sonrası 2 oyuncunun daha transferinde mutlu sona çok yakın. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi sonrası bomba patladı! Birlikte geliyorlar...

Galatasaray rüya gibi bir takım kurmak için transfere hız verdi.

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