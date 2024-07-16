Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi'ye takıldı! Transferde şok detay...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:02

Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi'ye takıldı! Transferde şok detay...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, orta saha için görüşmelerine devam ederken, McTominay ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi’ye takıldı! Transferde şok detay...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi’ye takıldı! Transferde şok detay...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi’ye takıldı! Transferde şok detay...

Cimbom, orta saha için görüşmelerine devam ederken, McTominay ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi’ye takıldı! Transferde şok detay...

SON ADAY MAZRAOUI

Sağ bek arayışlarına devam eden G.Saray'da Manchester United'dan Wan-Bissaka ve Rennes'den Doue öne çıkan adaylardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi’ye takıldı! Transferde şok detay...

Wan Bissaka'nın bonservis ve yıllık ücretinin yüksekliği sonrasında geri adım atılırken Doue için de Rennes sürekli fiyat yükseltince görüşmelerde frene basıldı.

SON DAKİKA