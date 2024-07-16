Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
09:02
Son dakika Galatasaray transfer haberi: McTominay Icardi'ye takıldı! Transferde şok detay...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, orta saha için görüşmelerine devam ederken, McTominay ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...