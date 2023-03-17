Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:17

Son dakika Galatasaray transfer haberi: O takımlar duyuruldu! Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna ciddi takviyeler yapan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de düğmeye bastı. Aslan, transferde arayışlarını sürdürürken, kadrodaki yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Icardı, Torreira, Boey ve Neslsson gibi isimler sonrası hedefte Abdülkerim Bardakcı var. Abdülkerim'i isteyen takımlar duyurulurken, Galatasaray'ın istediği rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar...