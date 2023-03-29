Giriş Tarihi: 29.03.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 09:19

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Orta sahaya bomba isim! Okan Buruk özel olarak istedi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kalan maçlarını kazanarak mutlu sona ulaşma hedefi doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasına da başladı. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Cimbom, birçok bölge için transfer hedefini belirledi. Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak istediği yıldız orta saha oyuncusu için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...