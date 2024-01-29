Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
16:02
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bir ayrılık daha! İşte Bakambu'nun yeni adresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız futbolcusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e rekor bedelle transfer eden sarı kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık daha kapıda. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Bakambu da Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...