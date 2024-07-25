Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:45
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Elias Jelert transferini bitiren sarı kırmızılılar, orta saha transferini de bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...