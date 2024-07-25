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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:45

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Elias Jelert transferini bitiren sarı kırmızılılar, orta saha transferini de bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerini sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...

Elias Jelert transferini bitiren sarı kırmızılılar, orta saha transferini de bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sağ bek bitti orta saha geliyor! İşte o yıldız...

Sarı kırmızılılar rakibini Hakim Ziyech ve Wilfred Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.

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