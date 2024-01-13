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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham'ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro'ya...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:19

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham'ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro'ya...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sezon başında performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele, Konyaspor maçında performansıyla alkış almıştı. Tottenham, Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız oyuncuyla ilgili flaş bir karara imza attı. Karardaki 45 milyon Euro detayı da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham’ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro’ya...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sezon başında performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele, Konyaspor maçında performansıyla alkış almıştı. Tottenham, Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız oyuncuyla ilgili flaş bir karara imza attı. Karardaki 45 milyon Euro detayı da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham’ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro’ya...

Açıklamada, "Tanguy Ndombele ve Tottenham ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 Euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır" denilmişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham’ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro’ya...

Ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 Euro ücret kazanacağı belirtilmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham’ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro’ya...

Ndombele sezon başından bu yana gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılı taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham’ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro’ya...

Fransız oyuncu, yine de 3-0'lık Konyaspor galibiyetinde başarılı performansıyla göz doldurdu.

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