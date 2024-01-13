Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:19
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham'ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro'ya...
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sezon başında performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele, Konyaspor maçında performansıyla alkış almıştı. Tottenham, Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız oyuncuyla ilgili flaş bir karara imza attı. Karardaki 45 milyon Euro detayı da dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...