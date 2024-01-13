SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tottenham’ın Ndombele planı ortaya çıktı! 45 milyon Euro’ya...

Açıklamada, "Tanguy Ndombele ve Tottenham ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 Euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır" denilmişti.