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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 16:32

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Transferin yanı sıra bir yandan da kadrodaki isimlere teklifler gelirken, transferde yılın bombası patladı. Yıldız oyunculara gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmaları beklenirken, sezonun iyilerinden Abdülkerim Bardakçı'ya bomba bir teklif geldi. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...

Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...

Transferin yanı sıra bir yandan da kadrodaki isimlere teklifler gelirken, transferde yılın bombası patladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...

Yıldız oyunculara gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmaları beklenirken, sezonun iyilerinden Abdülkerim Bardakçı'ya bomba bir teklif geldi. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde yılın bombası! Yıldızlardan önce Abdülkerim Bardakcı gidiyor...

FARK MAÇ FAZLASIYLA 9

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle deviren Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

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