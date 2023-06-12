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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:34

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak istiyor. Tüm gelişmeler devam ederken, en çok merak edilen Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin imza attığı takım ve alacağı rakam duyuruldu. Bu iddia sonrası ise yıldız oyuncunun menajerinden de açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

Şampiyonluk sonrası transfer için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

Tüm gelişmeler devam ederken, en çok merak edilen Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

Icardi'nin imza attığı takım ve alacağı rakam duyuruldu. Bu iddia sonrası ise yıldız oyuncunun menajerinden de açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısındaki ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, attığı golle 2007/08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

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