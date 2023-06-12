Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:34

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi imzayı attı! Transfer böyle duyuruldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak istiyor. Tüm gelişmeler devam ederken, en çok merak edilen Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin imza attığı takım ve alacağı rakam duyuruldu. Bu iddia sonrası ise yıldız oyuncunun menajerinden de açıklama geldi. İşte tüm detaylar...