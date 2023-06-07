Giriş Tarihi: 07.06.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 06:52

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve Mauro Icardi transferi resmen açıklandı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk kupasının alınmasıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, transferde büyük oynamak istiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Mauro Icardi'nin bonservisini almak isterken, beklenen haber geldi. Birçok takımın kadrosuna katmak istediği Icardi'nin transferi resmen açıklandı. İşte tüm detaylar...