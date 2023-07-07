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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:17

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılıllar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bir yandan Icardi transferini bitirmek isteyen Cimbom, bir yandan da diğer bölgelere transfer yapmaya çalışıyor. Aslan, uzun süredir aradığı sol bekini buldu. Dünyaca ünlü yıldızın yeni adresinin Galatasaray olacağı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılıllar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

Bir yandan Icardi transferini bitirmek isteyen Cimbom, bir yandan da diğer bölgelere transfer yapmaya çalışıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

Aslan, uzun süredir aradığı sol bekini buldu. Dünyaca ünlü yıldızın yeni adresinin Galatasaray olacağı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

YUSUF DEMİR MERAK KONUSU

Galatasaray'daki son durumu merak edilen Yusuf Demir, Avrupa'dan bazı takımların transfer listesinde yer alıyor.

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