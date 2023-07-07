Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:17

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ve sol bek bulundu! Yıldız oyuncu Aslan oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılıllar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bir yandan Icardi transferini bitirmek isteyen Cimbom, bir yandan da diğer bölgelere transfer yapmaya çalışıyor. Aslan, uzun süredir aradığı sol bekini buldu. Dünyaca ünlü yıldızın yeni adresinin Galatasaray olacağı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...