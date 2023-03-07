Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:43

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yıldız oyuncu Premier Lig'e! Tam 20 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transferde de kadrosuna güçlendiren sarı kırmızılılar, lige odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Kadrosundaki oyuncuların birçoğuna teklif gelen Cimbom'da yıldız oyunun yeni adresi duyuruldu. Sezon sonu Premier Lig'e gideceği ifade edilen futbolcu için konuşulan bonservis bedeli de belli oldu. İşte transfere dair tüm detaylar...