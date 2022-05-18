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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe'ye
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:54

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kritik bir seçim sürecinden geçen sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlama çalışmaları da devem ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Aslan'da büyük bir ayrılık rüzgarı esecek. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, transfer edilecek isimler üzerine de yoğun bir çalışma gerçekleşiyor. Ayrıca, sarı kırmızılılarda yaşanacak olan ayrılıklarda yıldız futbolcunun transfer için Fenerbahçe'de devreye girdi. İşte Galatasaray'daki yaprak dökümüne dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe’ye

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe’ye

Kritik bir seçim sürecinden geçen sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlama çalışmaları da devem ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe’ye

Yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Aslan'da büyük bir ayrılık rüzgarı esecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe’ye

Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, transfer edilecek isimler üzerine de yoğun bir çalışma gerçekleşiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe’ye

Ayrıca, sarı kırmızılılarda yaşanacak olan ayrılıklarda yıldız futbolcunun transfer için Fenerbahçe'de devreye girdi.

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