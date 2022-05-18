Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:54

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'da yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor... | Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kritik bir seçim sürecinden geçen sarı kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezon planlama çalışmaları da devem ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Aslan'da büyük bir ayrılık rüzgarı esecek. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, transfer edilecek isimler üzerine de yoğun bir çalışma gerçekleşiyor. Ayrıca, sarı kırmızılılarda yaşanacak olan ayrılıklarda yıldız futbolcunun transfer için Fenerbahçe'de devreye girdi. İşte Galatasaray'daki yaprak dökümüne dair tüm detaylar...