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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor
Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 16:47

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız isimleri, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı'ya Rus ve İtalyan kulüpleri teklifler yaparken, bir başka yıldız isme de dev bir talip çıktı. Avrupa'nın önde gelen kulübü, Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız isimleri, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı'ya Rus ve İtalyan kulüpleri teklifler yaparken, bir başka yıldız isme de dev bir talip çıktı. Avrupa'nın önde gelen kulübü, Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın yıldızlarını Avrupa devleri paylaşamıyor...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor

Geçtiğimiz günlerde Abdülkerim Bardakcı ile Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit'in ilgilendiği iddia edilmiş ve sarı-kırmızılıların kapısını sezon sonunda çalacakları belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor

ATALANTA ABDÜLKERİM'İ İSTİYOR

Performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Abdülkerim için İtalyan ekibi Atalanta'nın da devreye girdiği belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isme çılgın teklif! Avrupa devleri onu paylaşamıyor

Atalanta'nın Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay teklif edeceği öne sürülmüştü.

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