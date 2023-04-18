Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın yıldız isimleri, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı'ya Rus ve İtalyan kulüpleri teklifler yaparken, bir başka yıldız isme de dev bir talip çıktı. Avrupa'nın önde gelen kulübü, Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. İşte tüm ayrıntılar...