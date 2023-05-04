Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:40
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
14:40
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray'ı konuşacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a mağlup olmasına karşın ligde 3 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların en gözde isimlerinden biri olan Sacha Boey'u birçok Avrupa ekibi takip ederken, Fransız sağ bekin ayrılması halinde Galatasaray Avrupa çapında konuşulacak bir ismi kadrosuna katacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...