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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray'ı konuşacak
Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:40

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray'ı konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a mağlup olmasına karşın ligde 3 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların en gözde isimlerinden biri olan Sacha Boey'u birçok Avrupa ekibi takip ederken, Fransız sağ bekin ayrılması halinde Galatasaray Avrupa çapında konuşulacak bir ismi kadrosuna katacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray’ı konuşacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a mağlup olmasına karşın ligde 3 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların en gözde isimlerinden biri olan Sacha Boey'u birçok Avrupa ekibi takip ederken, Fransız sağ bekin ayrılması halinde Galatasaray Avrupa çapında konuşulacak bir ismi kadrosuna katacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray’ı konuşacak

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, Avrupa'nın konuşacağı bir transfer hamlesinde bulunmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray’ı konuşacak

KEREM'E DEV TALİP

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın, sarı-kırmızılıların milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde görüşmelere başlayacağı öne sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray’ı konuşacak

Sarı-kırmızlı ekibin ise Kerem Aktürkoğlu için en az 15 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu ifade edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bayern Münih’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Sacha Boey gidecek, Avrupa Galatasaray’ı konuşacak

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 33 remi maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağlamıştı.

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