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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro'luk teklif...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 10:34

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro'luk teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk ve yönetim, yeni transferler için kolları sıvadı. Cimbom, ilk transferini yapmak için yıldız oyuncunun kulübüne teklif yapacak. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o oyuncu ve transferin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro’luk teklif...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler yeni yapılacak transferlere çevrildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro’luk teklif...

Konya'dan şampiyon dönen Galatasaray, geride kalan haftayı kutlamalarla geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon için bu hafta somut adımlar atılıp, yol haritası belirlenecek. İşte detaylar:

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro’luk teklif...

İki ay önce ayrılık kararı alan Erden Timur, camiadan gelen ısrarlara rağmen istifadan vazgeçmedi. Timur bugün başkan vekili olduğu Sportif A.Ş'deki görevini bırakacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro’luk teklif...

ERDEN TİMUR'UN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Erden Timur sonrası yeni Sportif A.Ş belirlenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime seçilen İbrahim Hatipoğlu'nun başına geçeceği Sportif AŞ'ye, bağımsız üye olarak Maruf Güneş dahil olacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro’luk teklif...

OKAN BURUK'LA YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray'ı 2 kez üst üste şampiyon yapmayı başaran teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalanacak. Taraflar 2 yıllığına anlaştı, resmi açıklama an meselesi...

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