Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
10:34
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un yeni transferi belli oldu! 15 milyon euro'luk teklif...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk ve yönetim, yeni transferler için kolları sıvadı. Cimbom, ilk transferini yapmak için yıldız oyuncunun kulübüne teklif yapacak. İşte Galatasaray'ın gündemindeki o oyuncu ve transferin detayları...