Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu Antalyaspor deplasmanında açacak olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Napoli'den Dries Mertens ile anlaşma noktasına gelen, Frankfurt'ta oynayan Ali Akman transferinde de son pürüzleri gideren sarı-kırmızılılar hücumu daha da güçlendirmiş olacak. Galatasaray ayrıca, tüm Avrupa'nın konuştuğu transferde mutlu sona ulaştı ve imza tarihi belli oldu. İşte detaylar...