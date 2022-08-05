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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 19:14

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu Antalyaspor deplasmanında açacak olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Napoli'den Dries Mertens ile anlaşma noktasına gelen, Frankfurt'ta oynayan Ali Akman transferinde de son pürüzleri gideren sarı-kırmızılılar hücumu daha da güçlendirmiş olacak. Galatasaray ayrıca, tüm Avrupa'nın konuştuğu transferde mutlu sona ulaştı ve imza tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu Antalyaspor deplasmanında açacak olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Napoli'den Dries Mertens ile anlaşma noktasına gelen, Frankfurt'ta oynayan Ali Akman transferinde de son pürüzleri gideren sarı-kırmızılılar hücumu daha da güçlendirmiş olacak. Galatasaray ayrıca, tüm Avrupa'nın konuştuğu transferde mutlu sona ulaştı ve imza tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, tüm Avrupa'nın dikkatini çekecek transferi bitirdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...

Sarı-kırmızılılar kadrosuna şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö'yü katmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...

6 transferi resmen açıklayan sarı kırmızılılar; forvet, 6 numara ve 10 numara transferleri için de büyük çaba harcıyor.A

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dev transferde mutlu son! İmza tarihini açıkladılar...

ALİ AKMAN İMZAYI BEKLİYOR

Bir yandan da Ali Akman transferini bitirmeye çalışan Galatasaray, Frankfurt'a kiralama teklifi yapmıştı.

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