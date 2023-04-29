Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray’ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'la Pazar akşamı karşılaşacak olan Galatasaray, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta kayıp yaşamak istemiyor. Bir yandan da yeni sezonun transferleri için yoğun bir mesai harcayan sarı-kırmızılılara Avrupa devlerinden müjdeli haber gelmek üzere. Yıldız isim için adeta kapıda yapan Avrupa ekiplerinden istenen rakam belli oldu. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...