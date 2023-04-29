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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray'ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:34

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray'ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'la Pazar akşamı karşılaşacak olan Galatasaray, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta kayıp yaşamak istemiyor. Bir yandan da yeni sezonun transferleri için yoğun bir mesai harcayan sarı-kırmızılılara Avrupa devlerinden müjdeli haber gelmek üzere. Yıldız isim için adeta kapıda yapan Avrupa ekiplerinden istenen rakam belli oldu. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray’ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'la Pazar akşamı karşılaşacak olan Galatasaray, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta kayıp yaşamak istemiyor. Bir yandan da yeni sezonun transferleri için yoğun bir mesai harcayan sarı-kırmızılılara Avrupa devlerinden müjdeli haber gelmek üzere. Yıldız isim için adeta kapıda yapan Avrupa ekiplerinden istenen rakam belli oldu. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray’ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Pazar akşamı Beşiktaş ile çok kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray’ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin hazırlıklarını devam ettiren sarı-kırmızılılar, yeni sezonun transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray’ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

BELOTTI İÇİN ZANIOLO DEVREDE

İtalyan basını, Andrea Belotti'nin Roma'dan bu yaz ayrılacağını ve Galatasaray'ın da transfer için Nicolo Zaniolo'yu devreye soktuğu iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devler Galatasaray’ın kapısında! Yıldız isim paylaşılamıyor, istenen rakam...

Bu sezon başkent temsilcisinde beklentilerin altında kalan İtalyan yıldızın Inter ve Milan için "B planı" olduğu bildirilmişti.

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