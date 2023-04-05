Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
07:52
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal'dan olay yaratan hamle...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Hedefini yarı final olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfere yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların yıldız ismi için Premier Lig devi Arsenal'dan flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...