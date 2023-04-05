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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal'dan olay yaratan hamle...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:52

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal'dan olay yaratan hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Hedefini yarı final olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfere yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların yıldız ismi için Premier Lig devi Arsenal'dan flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal’dan olay yaratan hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Hedefini yarı final olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfere yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların yıldız ismi için Premier Lig devi Arsenal'dan flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal’dan olay yaratan hamle...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray hazırlıklarını tamamlarken, hedefi yarı final olarak belirledi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal’dan olay yaratan hamle...

Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele, A Spor'dan yayınlanacak ve kazanan ekip kupada son 4'e adını yazdıracak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal’dan olay yaratan hamle...

AS TAKIM SAHADA

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle zirvede tek kalan Galatasaray'da oyuncular rehavet konusunda uyarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürecek. Başakşehir karşısında rotasyona gidilmeyecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dünya devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Arsenal’dan olay yaratan hamle...

MIDTSJO 11'E

Bir tek Adana Demirspor maçında takımı adına ilk golü atan Midtsjö, ödülünü bugün 11'de başlayarak alacak.

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