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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:47

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde 2-1 yenerek zirve yarışındaki kritik virajlardan birini kayıpsız dönen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarına yenisini eklemek için girişimlere başladı. Tercübeli isimle ilk temas kuruldu ve taraftarı heyecanlandıracak adımlar atılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde 2-1 yenerek zirve yarışındaki kritik virajlardan birini kayıpsız dönen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarına yenisini eklemek için girişimlere başladı. Tercübeli isimle ilk temas kuruldu ve taraftarı heyecanlandıracak adımlar atılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesindeki son maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıkacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...

Son olarak derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılılar, zirveden uzaklaşmamak adına Başakşehir maçında da 3 puan hedefliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...

Sezon başında 13 transfer yaparak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Galatasaray, Icardi, Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...

"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Okan Buruk devre arasında takıma takviye yapmayı düşünmediklerini söylerken, "Benim en büyük sorunum, Allah böyle güzel sorunlar versin ama kadromuzun genişliği. Haftada bir maç oynuyoruz. Hafta içindeki Türkiye Kupası maçı oynamayan oyuncular için iyi bir motivasyon.

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