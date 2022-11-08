Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:47
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
11:47
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Transferde bir bomba daha patlayacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde 2-1 yenerek zirve yarışındaki kritik virajlardan birini kayıpsız dönen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarına yenisini eklemek için girişimlere başladı. Tercübeli isimle ilk temas kuruldu ve taraftarı heyecanlandıracak adımlar atılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...