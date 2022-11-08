"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Okan Buruk devre arasında takıma takviye yapmayı düşünmediklerini söylerken, "Benim en büyük sorunum, Allah böyle güzel sorunlar versin ama kadromuzun genişliği. Haftada bir maç oynuyoruz. Hafta içindeki Türkiye Kupası maçı oynamayan oyuncular için iyi bir motivasyon.