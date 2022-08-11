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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson'un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...
Giriş Tarihi: 11.08.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 09:56

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson'un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı. İşte transferin ayrıntıları...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson’un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı. İşte transferin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson’un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...

Marcao'yu alan Sevilla'nın Victor Nelsson'a da kancayı takması Galatasaray'da işleri karıştırdı...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson’un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...

25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Danimarkalı stoper için 14 milyon Euro teklif eden İspanyol kulübü, sarı-kırmızılıları ikna etmeye çalışırken, oyuncunun menajerleri de boş durmuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson’un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...

Önceki gün Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un "Hayalleri var, ayrılmak istiyor" dediği 23 yaşındaki savunmacının temsilcilerinin günlerdir İstanbul'da olduğu ve yönetime transfere izin verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray elini çabuk tuttu, Nelsson’un alternatiflerini buldu! Sürpriz iki isim...

OYUNCU 4 YILLIK ANLAŞMA YAPTI BILE...

Nelsson'u 20 milyon Euro'nun altına kesinlikle bırakmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı yetkililerin, hem oyuncu hem de menajerleriyle sürekli görüştüğü ve baskıyı kırmaya çalıştıkları kaydedildi.

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