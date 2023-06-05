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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig'den...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 15:38

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig'den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ettikten sonra karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi verirken, sarı-kırmızılılar ilk transferini Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig’den...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ettikten sonra karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi verirken, sarı-kırmızılılar ilk transferini Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig’den...

Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig’den...

Derbi mücadelesine şampiyonluğunu garantilemiş bir şekilde çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı net bir üstünlük kurarak taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig’den...

Yeni sezonun planlamasını da yapmaya devam eden Galatasaray, birçok üst düzey isimle transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde yılın bombası! Şampiyonluk sonrası ilk imza Süper Lig’den...

ÖZBEK'TEN ICARDI AÇIKLAMASI

Başkan Dursun Özbek şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, Mauro Icardi'nin geleceğine yönelik çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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