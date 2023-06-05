Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ettikten sonra karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yenen Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi verirken, sarı-kırmızılılar ilk transferini Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...