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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 10:59

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmıştı. Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar tüm konsantresini şampiyonluğa verirken, taraftarları mutsuz edecek iki veda gündeme geldi. İki yıldız ismin yeni rotaları belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmıştı. Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar tüm konsantresini şampiyonluğa verirken, taraftarları mutsuz edecek iki veda gündeme geldi. İki yıldız ismin yeni rotaları belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, ilk imzayı milli futbolcu Kaan Ayhan'a attırmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...

Kaan Ayhan sonrası esas bombayı Nicolo Zaniolo ile patlatan sarı-kırmızılılar, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 23 yaşındaki İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...

ADEKUGBE İMZAYI ATTI

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinin ardından TFF, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yabancı futbolcularının sezon sonuna kadar transfer oldukları kulüpte yabancı kontenjanında olmayacağını duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını şoke edecek çifte ayrılık! İşte yeni rotaları...

Galatasaray, bu kararın ardından Hatayspor'un Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiralamıştı.

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