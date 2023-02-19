Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray; Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmıştı. Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar tüm konsantresini şampiyonluğa verirken, taraftarları mutsuz edecek iki veda gündeme geldi. İki yıldız ismin yeni rotaları belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...