Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:50

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 70 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Aslan, bu hafta sonu zirve yarışını derinden ilgilendiren maçta Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip; zorlu karşılaşma için çalışmalarını sürdürken, dev derbi öncesi takımın yıldız oyuncusu olan ve Okan Buruk'un değişilmezi haline gelen oyuncu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken, ödenecek rakam bile belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde 70 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Aslan, bu hafta sonu zirve yarışını ilgilendiren maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekip; zorlu karşılaşma için çalışmalarını sürdürken, dev derbi öncesi takımın yıldız oyuncusu olan ve Okan Buruk'un değişilmezi haline gelen oyuncu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken, ödenecek rakam bile belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Cimbom, ligde en son Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ve doludizgin yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Pazar günü zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

İDMAN NEF STADI'NDA

Karagümrük maçında 2 puan bırakan G.Saray, hafta sonu oynanayacağı Beşiktaş maçı için önemli bir karar aldı. Bugün dinlenecek olan sarı-kırmızılılar, yarınki antrenmanı taraftarına açacak. Nef Stadı'nda 19.05'te gerçekleşecek idmana futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Aslan, daha önce de benzer uygulamaya imza atmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

ASLAN TRANSFERDE SEZONA DAMGA VURDU

Süper Lig'in lideri Galatasaray, yeni sezona; Dries Mertens, Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreia, Sergio Oliveria gibi birçok yıldız oyuncu katarak başlamıştı ve transferde büyük ses getirmişti.

SON DAKİKA