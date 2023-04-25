Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarını yıkan ayrılık! Ödenecek rakam belli oldu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde 70 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Aslan, bu hafta sonu zirve yarışını ilgilendiren maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekip; zorlu karşılaşma için çalışmalarını sürdürken, dev derbi öncesi takımın yıldız oyuncusu olan ve Okan Buruk'un değişilmezi haline gelen oyuncu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken, ödenecek rakam bile belli oldu. İşte tüm detaylar...