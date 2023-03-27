Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, yeni sezonun planlaması için de yoğun mesai harcıyor. Birçok bölgede alternatifli bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin yerine yine dünyaca ünlü 2 yıldızı getirecek. Sarı-kırmızılılar, 2 isim için çalışmalarını başlattı. İşte tüm detaylar...