Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:26

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, yeni sezonun planlaması için de yoğun mesai harcıyor. Birçok bölgede alternatifli bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin yerine yine dünyaca ünlü 2 yıldızı getirecek. Sarı-kırmızılılar, 2 isim için çalışmalarını başlattı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, yeni sezonun planlaması için de yoğun mesai harcıyor. Birçok bölgede alternatifli bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin yerine yine dünyaca ünlü 2 yıldızı getirecek. Sarı-kırmızılılar, 2 isim için çalışmalarını başlattı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...

Birçok bölge için oyuncu listeleri hazırlayan sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölgelerin başında forvet geliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...

GOMIS'E VEDA EDİLECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis'le ilerlemiş yaşı nedeniyle sözleşme yenilememe kararı alan Galatasaray, Fransız golcüyle yollarını ayıracak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde büyük oynayacak! İki dünya yıldızı bedavaya forvet geliyor...

ICARDI BELİRSİZLİĞİ

Fransız ekibi PSG'den sezon başında 1 yıllığına kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

SON DAKİKA