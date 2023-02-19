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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:33

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 6 Şubat'ta meydana gelen asrın deprem felaketi, tüm Türkiye'de hayatı durdururken, Spor Toto Süper Lig maçları da Şubat ayının sonuna kadar ertelenmişti. Transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'dan sonra bir dünya yıldızına daha sarı-kırmızılı formayı giydirecek. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 6 Şubat'ta meydana gelen asrın deprem felaketi, tüm Türkiye'de hayatı durdururken, Spor Toto Süper Lig maçları da Şubat ayının sonuna kadar ertelenmişti. Transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'dan sonra bir dünya yıldızına daha sarı-kırmızılı formayı giydirecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...

Merkezi Kahramanmaraş olan tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de maçlar Şubat ayı sonuna kadar ertelenmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...

Yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ile Hatayspor ligden çekilmiş ve bu iki takımın futbolcuları, hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig ekiplerinin yolunu tutmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...

ZANIOLO SONRASI ADEKUGBE

Türkiye'de transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatılırken, Galatasaray Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde durmuyor! Bir dünya yıldızı daha Aslan oluyor, bonservis bedeli...

Avrupa'da transfer döneminin bitmesinden kısa bir süre sonra Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, bir başka kritik transferi de bitirmek üzere.

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