Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 6 Şubat'ta meydana gelen asrın deprem felaketi, tüm Türkiye'de hayatı durdururken, Spor Toto Süper Lig maçları da Şubat ayının sonuna kadar ertelenmişti. Transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'dan sonra bir dünya yıldızına daha sarı-kırmızılı formayı giydirecek. İşte tüm ayrıntılar...