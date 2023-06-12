Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde aynı başarısını sürdürmek istiyor. Transfer için yoğun bir mesai yapan ve birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, takımın yıldız isimlerine gelen tekliflerle de ilgileniyor. Bu doğrultuda Galatasaray, sürpriz teklife flaş bir yanıt verdi ve geri adım atmadı. İşte tüm ayrıntılar...