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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:43

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde aynı başarısını sürdürmek istiyor. Transfer için yoğun bir mesai yapan ve birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, takımın yıldız isimlerine gelen tekliflerle de ilgileniyor. Bu doğrultuda Galatasaray, sürpriz teklife flaş bir yanıt verdi ve geri adım atmadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde aynı başarısını sürdürmek istiyor. Transfer için yoğun bir mesai yapan ve birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, takımın yıldız isimlerine gelen tekliflerle de ilgileniyor. Bu doğrultuda Galatasaray, sürpriz teklife flaş bir yanıt verdi ve geri adım atmadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesaisini sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

NELSSON İÇİN DORTMUND DA DEVREDE

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için Tottenham, Arsenal'den sonra Borussia Dortmund da devreye girmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde geri adım atmıyor! Sürpriz teklife iki ret birden...

Sarı-kırmızılı yönetim, genç savunmacıyı 25 milyon Euro'dan aşağı bir bedele satmayı düşünmüyor.

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