Giriş Tarihi: 15.10.2022 18:17
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
18:17
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en önemli şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmuştu. Birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında da transfer atağına kalkacak. Çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, iki yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte detaylar...