Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en önemli şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmuştu. Birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında da transfer atağına kalkacak. Çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, iki yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte detaylar...