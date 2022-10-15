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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 18:17

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en önemli şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmuştu. Birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında da transfer atağına kalkacak. Çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, iki yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in en önemli şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmuştu. Birçok dünyaca ünlü ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında da transfer atağına kalkacak. Çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, iki yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...

Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Torreira ve Oliveira gibi üst düzey isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunda sıkıntılar yaşıyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...

VAN AANHOLT'A KESİK

Kayserispor maçı için sol bek Patrick van Aanholt'u kadroya almayan ve Kazımcan Karataş'a ilk 11'de şans vermesi beklenen teknik direktör Okan Buruk, devre arasında önceliğini yerli oyunculara verecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde gözünü kararttı! Devre arası iki yıldız daha...

Sarı-kırmızılılar, özellikle kanat oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğu nedeniyle yeni arayışlara girdi.

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