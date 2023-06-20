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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya'da bulundu...
Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:30

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya'da bulundu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Bir yandan Fernando Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan da hücum hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray'dan transferde flaş bir adım geldi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir sorun yaşadığı bölge için transferini Almanya'dan yapıyor. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya’da bulundu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Bir yandan Fernando Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan da hücum hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray'dan transferde flaş bir adım geldi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir sorun yaşadığı bölge için transferini Almanya'dan yapıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya’da bulundu...

Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya’da bulundu...

Bir süredir Muslera'ya hem alternatif olacak hem de Uruguaylı kaleciden formayı alabilecek bir kaleci arayışında olan sarı-kırmızılılar, rotasını Fransa'ya çevirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya’da bulundu...

DOĞAN ALEMDAR'LA PRENSİP ANLAŞMASI

Rennes forması giyen ve 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli kaleci Doğan Alemdar için, satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinde duran Galatasaray'ın, 20 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya’da bulundu...

B PLANI GÜNAY

Cim-Bom'da B planı ise Günay Güvenç olarak belirlenmişti. Doğan'ın transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-kırmızılıların, Günay için devreye gireceği belirtilmişti.

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