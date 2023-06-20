Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferi bitiriyor! Aranan isim Almanya’da bulundu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Bir yandan Fernando Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılılar, diğer yandan da hücum hattını güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray'dan transferde flaş bir adım geldi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir sorun yaşadığı bölge için transferini Almanya'dan yapıyor. İşte tüm ayrıntılar...