Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
16:39
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum bölgesi için dünyaca ünlü isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, somut adımlar atmıştı. Galatasaray'da transferde yeni gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü ekiple transfer için anlaşıldı. İşte tüm detaylar...