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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...
Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum bölgesi için dünyaca ünlü isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, somut adımlar atmıştı. Galatasaray'da transferde yeni gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü ekiple transfer için anlaşıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum bölgesi için dünyaca ünlü isimlerle görüşen sarı-kırmızılılar, somut adımlar atmıştı. Galatasaray'da transferde yeni gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü ekiple transfer için anlaşıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferin bitmesine kısa bir süre kala hücum bölgesi için çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...

Stopere Kaan Ayhan'ı transfer ederek alternatifli bir rotasyon oluşturan sarı-kırmızılılar, kanatlar için dünyaca ünlü isimlerle temasa geçmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...

ZANIOLO ATAĞI

Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip Galatasaray'ın Roma'da mutsuz olan Nicolo Zaniolo'yu transfer listesine aldığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferin son günlerinde bombayı patlatıyor! Dünya deviyle anlaşma yapıldı...

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Zaniolo için Roma cephesinden "Satılık değil'' cevabı gelmişti. 23 yaşındaki İtalyan yıldızın 4 aylık kiralanma durumu için mali şartlar araştırılıyordu.

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