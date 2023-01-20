Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller yerinde. Bir yandan da transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Amir Hadziahmetovic ve David Fofana'yı gündemine almıştı. Takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk müjde geldi. İşte tüm detaylar...