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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk müjde! Transferde büyük piyango...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:51

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk müjde! Transferde büyük piyango...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller yerinde. Bir yandan da transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Amir Hadziahmetovic ve David Fofana'yı gündemine almıştı. Takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk müjde geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk müjde! Transferde büyük piyango...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray'da moraller yerinde. Bir yandan da transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Amir Hadziahmetovic ve David Fofana'yı gündemine almıştı. Takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk müjde geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk müjde! Transferde büyük piyango...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer dönemini aktif bir şekilde geçiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk müjde! Transferde büyük piyango...

YENİ HEDEF HADZIAHMETOVIC

Kadrosunu güçlendirmek için çalışan sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak gelen isim, Konyaspor'un başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk müjde! Transferde büyük piyango...

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapmak istedikleri bu takviye için 3,5 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkarmıştı. Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde oyuncu verebileceklerini de yeşil-beyazlılara iletmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 10 milyon Euro’luk müjde! Transferde büyük piyango...

FORVETTE İLK SIRA FOFANA'NIN

Hücum bölgesine de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Chelsea'nin 20 yaşındaki yıldız adayı David Fofana'yı listenin en üst sırasına yazmıştı.

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