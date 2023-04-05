Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere’den diğeri Fransa’dan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve maç fazlasıyla yakaladığı 9 puanlık farkla şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG'nin kapısını bir kez daha çalacak olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüden bağımsız olarak iki dünya yıldızını daha kadrosuna katacak. Galatasaray, bu iki ismi bedavaya transfer edecek. İşte son gelişmeler...