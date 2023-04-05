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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere'den diğeri Fransa'dan...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:30

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere'den diğeri Fransa'dan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve maç fazlasıyla yakaladığı 9 puanlık farkla şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG'nin kapısını bir kez daha çalacak olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüden bağımsız olarak iki dünya yıldızını daha kadrosuna katacak. Galatasaray, bu iki ismi bedavaya transfer edecek. İşte son gelişmeler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere’den diğeri Fransa’dan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve maç fazlasıyla yakaladığı 9 puanlık farkla şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG'nin kapısını bir kez daha çalacak olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüden bağımsız olarak iki dünya yıldızını daha kadrosuna katacak. Galatasaray, bu iki ismi bedavaya transfer edecek. İşte son gelişmeler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere’den diğeri Fransa’dan...

Bir yandan lig ve kupa yarışına konsantre olan Galatasaray, diğer taraftan yaz dönemine yönelik transferler konusunda hareketlilik yaşıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere’den diğeri Fransa’dan...

Sarı-kırmızılılar, sezonun flaş transferi Icardi için bir kez daha PSG'nin kapısını çalma kararı almıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere’den diğeri Fransa’dan...

ICARDI'YE ZANIOLO TAKTİĞİ

Fransız kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olsa da sezon sonunda gelecek teklifleri de görmek istemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 2 dünya yıldızı bedavaya geliyor! Biri İngiltere’den diğeri Fransa’dan...

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferindeki gibi hareket edip Icardi'nin işini uygun bir anda bitirmek isterken güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan oyuncu için vadelere yayılmış 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırlanmıştı.

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