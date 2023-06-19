Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Birçok önemli isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleri için de görüşmelerini devam ettiriyor. Bu hamleler sonrası Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro'luk gelir elde edebilir. İşte tüm ayrıntılar...