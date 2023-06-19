Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 20 milyon Euro'luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 20 milyon Euro'luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Birçok önemli isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleri için de görüşmelerini devam ettiriyor. Bu hamleler sonrası Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro'luk gelir elde edebilir. İşte tüm ayrıntılar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Birçok önemli isimle temaslarını sıklaştıran Galatasaray, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleri için de görüşmelerini devam ettiriyor. Bu hamleler sonrası Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro'luk gelir elde edebilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonda hem ligde hem de Şapmiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

Kadrosunu üst düzey isimlerle takviye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen isimler için de girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

FORVETE YENİ ADAY DEMBELE

Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservislerini almak için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da son forvet adayı Moussa Dembele olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 20 milyon Euro’luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...

Gomis'in vedası ve Mohamed'in Nantes'a satışı sonrası elinde alternatifi kalmayan teknik direktör Okan Buruk, en az iki forvet takviyesi istemişti.

SON DAKİKA