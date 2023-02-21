Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
07:34
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılara sezon sonunda 30 milyon Euro'luk piyango vurmak üzere. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...