Deneyimli oyuncunun takımda olmasından çok mutlu olduklarını belirten Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, "Alexis Sanchez, Galatasaray forması giyebilirdi. 4 milyon Euro'luk bir teklif sundular ancak o Marsilya'yı seçti. Bizim yanımızda olmasından dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullanmıştı.