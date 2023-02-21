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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:34

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılara sezon sonunda 30 milyon Euro'luk piyango vurmak üzere. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 30 milyon Euro’luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, asrın deprem felaketi nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılara sezon sonunda 30 milyon Euro'luk piyango vurmak üzere. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 30 milyon Euro’luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettirirken, sarı-kırmızılılar için 30 milyon Euro'luk bir müjde ortaya çıktı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 30 milyon Euro’luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...

Süper Lig'e verilen arada Florya'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kamp dönemi için Antalya'ya gitti. 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da kalacak olan sarı-kırmızılıların kafilesinde yeni transferler Adekugbe ile Zaniolo da yer aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 30 milyon Euro’luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...

4 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRMİŞ!

Bu sezon Marsilya forması ile 29 maçta 13 gole ulaşan Alexis Sanchez için sezon başında G.Saray yönetimi bir hayli ter dökmüş ancak sonuca ulaşamamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a 30 milyon Euro’luk piyango! Yönetimden olay yaratan hamle...

Deneyimli oyuncunun takımda olmasından çok mutlu olduklarını belirten Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, "Alexis Sanchez, Galatasaray forması giyebilirdi. 4 milyon Euro'luk bir teklif sundular ancak o Marsilya'yı seçti. Bizim yanımızda olmasından dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullanmıştı.

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