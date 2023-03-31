Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, milli ara sonrası Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda adımlarını atıyor. Sarı-kırmızılılar, yönetici Erden Timur'un ismini bizzat açıkladığı yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte transfer haberinin tüm detayları...