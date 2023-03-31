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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, milli ara sonrası Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda adımlarını atıyor. Sarı-kırmızılılar, yönetici Erden Timur'un ismini bizzat açıkladığı yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, milli ara sonrası Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda adımlarını atıyor. Sarı-kırmızılılar, yönetici Erden Timur'un ismini bizzat açıkladığı yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, tıpkı sezon başı ve devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transfer için taleplerini yönetime iletiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

RASHICA İÇİN TALİMAT

Sezon başında Norwich City'den kiralık olarak kadroya katılan Milot Rashica, milli maçlardaki performansıyla Adana Demirspor mücadelesinde ilk tercihlerden biri haline gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Erden Timur ismini açıklamıştı...

Bu sezon 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Kosovalı yıldızın takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, yönetime talebini iletmişti.

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