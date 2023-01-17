Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
09:44
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı ve ligin ilk yarısı Galatasaray'ın liderliği ile tamamlandı. Önümüzdeki hafta ligin ikinci yarısı start alacakken, SABAH Spor'un usta yazarları geçtiğimiz haftayı değerlendirdi. Galatasaray'ı yakından takip eden usta yazar, sarı-kırmızılıların yeni transferini açıkladı. İşte tüm detaylar...