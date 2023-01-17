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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı ve ligin ilk yarısı Galatasaray'ın liderliği ile tamamlandı. Önümüzdeki hafta ligin ikinci yarısı start alacakken, SABAH Spor'un usta yazarları geçtiğimiz haftayı değerlendirdi. Galatasaray'ı yakından takip eden usta yazar, sarı-kırmızılıların yeni transferini açıkladı. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı ve ligin ilk yarısı Galatasaray'ın liderliği ile tamamlandı. Önümüzdeki hafta ligin ikinci yarısı start alacakken, SABAH Spor'un usta yazarları geçtiğimiz haftayı değerlendirdi. Galatasaray'ı yakından takip eden usta yazar, sarı-kırmızılıların yeni transferini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'de 19. maçlarının oynanmasıyla ilk devre sona erdi. Galatasaray'ın liderliği ile sona eren ilk yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...

SABAH Spor'un usta yazarları 19. hafta maçlarını değerlendirirken, Galatasaray'ın anlaştığı dünya yıldızını da açıkladılar.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...

"ABOUBAKAR VE BİR ORTA SAHA"

SORU: Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek yarışa tutundu. Gündemdeki konu Aboubakar. Kamerunlu, Beşiktaş'ı nereye taşır?

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş bıçak sırtı gibi bir maç kazandı. Aboubakar'ı asla tartışmam. Kamerunlu golcüde ne ararsan var. Çalım atar, sağ ayağıyla vurur, sol ayağıyla şut atar, kafayla gol yapar. Bazı Beşiktaşlıların, "Beşiktaş'ı sattı, alınmamalı" söylemine asla katılmıyorum. Ben oyuncunun icraatına bakarım. Gelirse Beşiktaş'ı yarışta tutar.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha! Transferi açıkladı...

LEVENT TÜZEMEN: Şenol hocanın Elneny gibi bir orta sahaya da ihtiyacı var. Belli ki Dele Alli ile olmayacak. Beşiktaş'ın Konya'dan Hadziahmetovic'i istediğini duydum. İlhan Palut'a Hadziahmetovic'i sormuştum, bana "Süper bir oyuncu, zekası müthiş, tekniği mükemmel. Her büyük takımda oynar" demişti.

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