LEVENT TÜZEMEN: Şenol hocanın Elneny gibi bir orta sahaya da ihtiyacı var. Belli ki Dele Alli ile olmayacak. Beşiktaş'ın Konya'dan Hadziahmetovic'i istediğini duydum. İlhan Palut'a Hadziahmetovic'i sormuştum, bana "Süper bir oyuncu, zekası müthiş, tekniği mükemmel. Her büyük takımda oynar" demişti.