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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:53

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son günlerde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi ile anlaşan ve PSG'yi ikna etmesi an meselesi olan sarı-kırmızılılar, sol bek için de Angelino transferini bitirmişti. Orta saha için Leandro Paredes'i ilk sıraya koyan ve bu transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Icardi sonrası bir forvet daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli yıldızla anlaşmaya vardı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son günlerde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi ile anlaşan ve PSG'yi ikna etmesi an meselesi olan sarı-kırmızılılar, sol bek için de Angelino transferini bitirmişti. Orta saha için Leandro Paredes'i ilk sıraya koyan ve bu transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Icardi sonrası bir forvet daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli yıldızla anlaşmaya vardı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son günlerde yoğun mesai harcanmaya başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

ANGELINO GELİYOR

Sol bek için önceliği Angelino'ya veren sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaşmış, bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile de son detayları görüşmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün kampta yaptığı açıklamada, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz.'' diyerek transferin bitme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

PAREDES İÇİN PSG İKNA EDİLDİ

Orta saha için önceliği Leandro Paredes'e veren Galatasaray, Arjantinli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran PSG'yi 6 milyon Euro'ya ikna etmişti.

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