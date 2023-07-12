Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Icardi sonrası bir forvet daha! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son günlerde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi ile anlaşan ve PSG'yi ikna etmesi an meselesi olan sarı-kırmızılılar, sol bek için de Angelino transferini bitirmişti. Orta saha için Leandro Paredes'i ilk sıraya koyan ve bu transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Icardi sonrası bir forvet daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli yıldızla anlaşmaya vardı. İşte tüm ayrıntılar...